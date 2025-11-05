Disagi in stazione | treni in ritardo e convogli cancellati

Bolognatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circolazione rallentata tra le stazioni di Bologna Centrale e Imola a causa di un intervento della polizia ferroviaria nei pressi dei binari. Non è ancora chiaro il motivo dell’intervento che è avvenuto attorno alle ore 16.40 di oggi, mercoledì 5 novembre.Il sito internet di Trenitalia riferisce. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

disagi stazione treni ritardoTreni in ritardo a Firenze, mattinata di passione. Guasto a un convoglio e rallentamenti di oltre un’ora - Un'avaria a un treno alla stazione di Rifredi ha mandato nel caos la linea Firenze- Scrive msn.com

Treni, problema alla rete elettrica a Roma: ritardi anche in Liguria - A causa di un guasto tecnico alla linea elettrica che si è verificato vicino a Roma è sospesa la circolazione ferroviaria sospesa tra Civitavecchia ... Segnala primocanale.it

disagi stazione treni ritardoTreni in tilt sulla Bozzolo-Milano, mattinata di ritardi e disagi - Lavori notturni in stazione a Cremona hanno bloccato la partenza del regionale 2154, costringendo a modifiche di percorso e accumuli fino a 80 minuti. Scrive laprovinciacr.it

Cerca Video su questo argomento: Disagi Stazione Treni Ritardo