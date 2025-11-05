Diretta Live Inter-Kairat Almaty 2-1 | Carlos Augusto per il raddoppio nerazzurro

Nella cornice del San Siro è pronta per andare in scena la partita tra Inter e Kairat Almaty, match valido per la 4ª giornata di Champions League, che avrà inizio a partire dalle ore 21:00 del 5 novembre. Segui con noi la sfida. 4 minuti fa 5 Novembre 2025 22:27 10:27 pm GOOOOOL!. 67?-Pio Esposito poggia il pallone per Carlos Augusto che con grande tecnica piazza la palla sull’angolino sinistro del portiere dei kazaki. Inter- Kairat Almaty 2-1. 5 minuti fa 5 Novembre 2025 22:25 10:25 pm Ci riprova l’Inter! Sponda di tacco di Bonny che pesca Pio Esposito che respinge. Il pallone si alza e finisce dalle zone di Sucic, ma nulla da fare. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

