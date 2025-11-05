Diretta Live Inter-Kairat Almaty 2-1 | Carlos Augusto e Lautaro valgono la vittoria!
Nella cornice del San Siro è pronta per andare in scena la partita tra Inter e Kairat Almaty, match valido per la 4ª giornata di Champions League, che avrà inizio a partire dalle ore 21:00 del 5 novembre. Segui con noi la sfida. 5 minuti fa 5 Novembre 2025 22:53 10:53 pm L’Inter batte il Kairat Almaty. 93?- L’arbitro fischia il finale del match! L’Inter vince davanti al pubblico di San Siro per 2-1. Ottima prestazione anche del Kairat Almaty che ne esce a testa alta. La squadra di Chivu è a punteggio pieno. 7 minuti fa 5 Novembre 2025 22:51 10:51 pm 91?- Ci prova Marcus Thuram su suggerimento di Calhanoglu. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
