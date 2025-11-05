Diretta Live Inter-Kairat Almaty 1-0 | finisce il primo tempo
Nella cornice del San Siro è pronta per andare in scena la partita tra Inter e Kairat Almaty, match valido per la 4ª giornata di Champions League, che avrà inizio a partire dalle ore 21:00 del 5 novembre. Segui con noi la sfida. 2 minuti fa 5 Novembre 2025 21:48 9:48 pm Terminati i tre minuti di recupero concessi dall’arbitro. Squadra negli spogliatoi. 5 minuti fa 5 Novembre 2025 21:45 9:45 pm 45?- Segna Lautaro Martinez!. Azione intensa dei nerazzurra, conclusasi con il gol di Lautaro Martinez. Pallone nella mischia, ci prova prima Pio Esposito e poi il Toro ne approfitta e batte Anarbekov! 7 minuti fa 5 Novembre 2025 21:44 9:44 pm Traversa del Kairat. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
