Nella cornice del San Siro è pronta per andare in scena la partita tra Inter e Kairat Almaty, match valido per la 4ª giornata di Champions League, che avrà inizio a partire dalle ore 21:00 del 5 novembre. Segui con noi la sfida. 2 minuti fa 5 Novembre 2025 21:09 9:09 pm Calcio d’angolo per i nerazzurri. Primo calcio d’angolo della sfida. Dimarco dalla bandierina: tocco corto e palla nuovamente fuori. 4 minuti fa 5 Novembre 2025 21:07 9:07 pm Primo cartellino del match. 5?- Primo cartellino della sfida per Jorginho. Fallo su Lautaro. 6 minuti fa 5 Novembre 2025 21:04 9:04 pm Inter pericolosa. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Diretta Live Inter-Kairat Almaty 0-0: Inizia il match