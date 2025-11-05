Diretta gol Champions League LIVE | gol dell’Inter con Carlos Augusto! Annullato il gol a Lookman Il City passeggia contro il Dortmund
Diretta gol Champions League LIVE: sintesi, cronaca e tabellino live tutti i match della quarta giornata! In campo alle 21 Segui LIVE la diretta gol di Champions League con Calcionews24. In campo la quarta giornta di League Phase della massima competizione europea. In campo le italiane nelle sfide Inter Kairat e Marsiglia Atalanta. SEGUI IL . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
In diretta tv dopo il match di Champions League Boban ha letteralmente spiazzato e distrutto Koopmeiners - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO DIRETTA NM - Champions: Napoli, ecco l'allenamento pre PSV https://ift.tt/lmdCXvz - X Vai su X
Inter-Kairat di Champions League, la diretta: gol di Lautaro dopo una mischia in area. Fine 1° tempo Live 1-0 - Chivu invita a non sottovalutare i kazaki: «Loro hanno superato quattro turni preliminari, nessuna partita è semplice» ... Come scrive corriere.it
Diretta gol Champions League LIVE: segui con noi Inter Kairat, Marsiglia Atalanta e tutti gli altri match! - Diretta gol Champions League LIVE: sintesi, cronaca e tabellino live tutti i match della quarta giornata! Si legge su calcionews24.com
Inter-Kairat Almaty 1-0, risultato in diretta della partita di Champions League: Lautaro la sblocca - Kairat Almaty di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive