Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite delle squadre italiane Dopo i due pareggi ottenuti da Juventus e Napoli nelle gare di ieri, questa sera toccherà a Inter e Atalanta provare a rialzare le sorti delle squadre italiane, anche in ottica Ranking Uefa ed eventuale quinto posto in Champions League. Diretta Inter-Kairat live (ANSA FOTO) – calciomercato.it Reduci dalla vittoria al foto finish in casa del Verona raggiunta grazie all’autogol di Frese, i nerazzurri di Milano ospitano la cenerentola Kairat. In caso di vittoria, l’undici allenato da Cristian Chivu raggiungerebbe in vetta alla classifica del maxi girone Arsenal e Bayern Monaco, uniche squadre attualmente a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Champions League, Inter- Kairat e Marsiglia-Atalanta: formazioni ufficiali LIVE