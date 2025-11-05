Diouf Inter l’occasione contro il Kairat arriverà solo a gara in corso | la scelta di Chivu
Inter News 24 Diouf Inter, le ultime sul possibile utilizzo del nuovo centrocampista francese con Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ Inter di Cristian Chivu si prepara alla sfida di Champions League contro il Kairat Almaty con alcune novità di formazione e un possibile spazio per Diouf, che potrebbe entrare a partita in corso. L’esterno nerazzurro è uno dei giovani più interessanti del gruppo e il tecnico rumeno starebbe valutando di concedergli minuti per testarne la crescita in un contesto europeo. Nella probabile formazione iniziale, Lautaro Martinez farà coppia con Pio Esposito in attacco, con Bonny che partirà dalla panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Luis Henrique e Diouf, flop o misteri di mercato? Chivu difende i più criticati della sua Inter, ma... - facebook.com Vai su Facebook
L'altra Inter non va, Luis Henrique fa ancora flop: il brasiliano delude, #Diouf ancora ai margini. Si pensa a un rinforzo, i dirigenti nerazzurri stanno valutando molto seriamente l'idea di aggiungere a gennaio un mediano tosto e fisico GDS - X Vai su X
Inter, Diouf finisce sul mercato: Ausilio punta il centrocampista da 20 milioni - Andy Diouf non ha convinto nessuno: il centrocampista finisce sul mercato: Ausilio ha messo nel mirino il centrocampista della Serie A. Scrive spaziointer.it
Gds – Diouf può essere descritto con due parole. Inter si interroga: si apre strada nuova - Leggero, timido e insicuro, è il giocatore meno utilizzato della rosa dopo Darmian. msn.com scrive
Henrique e Diouf, i flop Inter da 50 milioni: è la “legge di Oaktree” sul mercato - i paletti del fondo (acquisti da 25 milioni con ingaggio da 2,5) premiano il bilancio ma riducono la competitività. Riporta tuttosport.com