Inter News 24 Diouf Inter, le ultime sul possibile utilizzo del nuovo centrocampista francese con Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ Inter di Cristian Chivu si prepara alla sfida di Champions League contro il Kairat Almaty con alcune novità di formazione e un possibile spazio per Diouf, che potrebbe entrare a partita in corso. L’esterno nerazzurro è uno dei giovani più interessanti del gruppo e il tecnico rumeno starebbe valutando di concedergli minuti per testarne la crescita in un contesto europeo. Nella probabile formazione iniziale, Lautaro Martinez farà coppia con Pio Esposito in attacco, con Bonny che partirà dalla panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Diouf Inter, l’occasione contro il Kairat arriverà solo a gara in corso: la scelta di Chivu