Diotallevi e i pensieri memorabili scritti in tempo d’Alzheimer

di Silvano Clappis Marcello Diotallevi è uno che negli anni Settanta del secolo scorso fu scelto dall’editore Hazan, importante famiglia ebrea con la passione per i libri, per disegnare la copertina della prima guida del Centre Pompidou (in rue Beaubourg), quando tutti gli artisti francesi avrebbero fatto carte false per essere scelti al posto dell’italiano. Protagonista da decenni, a livello internazionale, della “ Mail art “, la corrente artistica della seconda metà del Novecento che utilizza il materiale postale per creare opere d’arte di ridotte dimensioni, Diotallevi non tralascia però di deliziare i suoi estimatori con alcuni divertissement. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

