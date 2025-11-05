La stagione del Celta Vigo sembra finalmente aver ricevuto l’impennata tanto attesa: dopo tante partite senza vittoria, i galiziani si sono sbloccati e ora hanno preso la piacevolissima abitudine di chiudere spesso con i tre punti in dote. Nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni, infatti, sono arrivati quattro successi: l’ultimo domenica pomeriggio al . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Dinamo Zagabria-Celta Vigo (Europa League, 06-11-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Galiziani di scena al Maksimir Stadion