Dimore Storiche celebrano il legame tra cultura agricoltura e territorio con Coltiviamo la cultura

Veronasera.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 9 novembre, in occasione della Giornata Nazionale dell’Agricoltura, oltre quaranta dimore storiche in tredici regioni italiane apriranno le loro porte ai visitatori per raccontare come agricoltura, enoturismo e valorizzazione del patrimonio artistico contribuiscano allo sviluppo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

