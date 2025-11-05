Dimore storiche | alla Brunelde un laboratorio di fotografa insegna a come valorizzarle

Udinetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso degli anni si sono moltiplicate le manifestazioni che mirano ad aprire ai visitatori il ricco e pregevole patrimonio costituito da antiche ville, castelli e caseforti, offrendo esperienze di visite guidate, spesso con i proprietari, in luoghi dove storia, arte e cultura si intrecciano. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

dimore storiche brunelde laboratorioLa Brunelde, al via il corso gratuito di fotografia per valorizzare le dimore storiche - A La Brunelde di Fagagna un laboratorio gratuito di fotografia per valorizzare le dimore storiche, promosso da AICS con Regione FVG e Università di Udine. Secondo nordest24.it

dimore storiche brunelde laboratorioDimore storiche, domenica tre gioielli aprono le porte ai visitatori - Festa dell'agricoltura", evento nel quale sarà possibile visitare gli edifici di interesse storico e culturale ... Secondo rainews.it

dimore storiche brunelde laboratorioIl 9 novembre Adsi apre 40 dimore storiche legate a agricoltura - (askanews) – Domenica 9 novembre torna “Coltiviamo la Cultura – Festa dell’Agricoltura nelle Dimore Storiche”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane ETS per v ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dimore Storiche Brunelde Laboratorio