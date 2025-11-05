Dimessa dall' ospedale con la diagnosi di gastroenterite donna di 43 anni muore poco dopo

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 43 anni si presenta in ospedale per dei fastidi allo stomaco e viene dimessa dal pronto soccorso con una diagnosi di gastroenterite, poco dopo il rientro a casa si sente male e muore. Succede a Città di Castello (Perugia) e la Procura ha aperto un'inchiesta.Dimessa dal pronto. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

dimessa dall ospedale diagnosiPolonara sta meglio e sarà dimesso dall’ospedale: “È stato in coma, le possibilità di vita erano basse” - Dopo mesi difficili tra chemio e trapianto di midollo, Achille Polonara può finalmente vedere la luce. fanpage.it scrive

dimessa dall ospedale diagnosiViterbo: paziente cardiopatico muore d’infarto appena dimesso, due medici a processo - Per questo due cardiologi dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo sono finiti a processo con l’accusa di omicidio colposo. Riporta civonline.it

dimessa dall ospedale diagnosiDimessa da pronto soccorso muore a casa, aperta indagine - Un'indagine è stata avviata dalla Procura di Perugia dopo la denuncia presentata dai familiari di una donna di poco più di 40 anni morta a casa lunedì scorso poche ore dopo essere stata dimessa dal pr ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dimessa Dall Ospedale Diagnosi