Dimentica il tubo | Aiper IrriSense innaffia da solo il giardino evitando zone da non bagnare e risparmiando acqua
Copertura record di 445 m², sensore meteo e controllo via app per un prato sempre verde. Bagna solo le zone mappate, e con la tecnologia EvenRain imita anche la pioggia naturale. 🔗 Leggi su Dday.it
