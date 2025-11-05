Dimensionamento scolastico in Toscana 16 istituti in meno Uil Scuola | Non si deve tagliare nessuna scuola

Uil Scuola Toscana - A seguito della delibera adottata dalla Giunta Regionale il 27 ottobre, la Toscana vedrà la chiusura di 16 istituti scolastici. La Legge di Bilancio 2023 ha imposto alle regioni un processo di accorpamento forzoso delle scuole, tema sul quale come UIL Scuola Toscana abbiamo sollevato fin da subito forti preoccupazioni, denunciando il rischio di un impoverimento dell'offerta formativa e della qualità dei servizi scolastici, con evidenti danni occupazionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

