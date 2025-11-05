DiMartedì Massimo Gramellini costretto a inchinarsi a Meloni | Una politica vera

Massimo Gramellini ospite speciale dell’ultima puntata di “diMartedì”, il programma di approfondimento politico e sociale di La7, condotto da Giovanni Floris. Tanti i punti toccati nell’intervista con lui, in particolare – e inevitabilmente – la campagna elettorale di Giorgia Meloni per le prossime politiche, già partita sui social. Il conduttore del talk-show di L7 In altre parole, programma di approfondimento culturale, commenta così il consenso di Giorgia Meloni: “A destra c’è lei: obiettivamente, dopo tre anni, bisogna riconoscerlo, perché è raro che un leader di governo goda ancora del consenso di cui gode lei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - DiMartedì, Massimo Gramellini costretto a inchinarsi a Meloni: "Una politica vera"

