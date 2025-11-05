Dignità questa sconosciuta Lettera
Inviata da Mario De Martino - La sigla del contratto 2022-24 non risolve i problemi della scuola. La tanto decantata valorizzazione del personale docente può passare solo attraverso il riconoscimento della dignità sociale della classe insegnante, ben lungi dal concretizzarsi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche questi approfondimenti
Centro di Nonviolenza Attiva. Middle Mountain · Deep Space. Cosa spinge una persona a partire per curare sconosciuti, in un luogo di guerra? In “Medici Senza Frontiere” di Gigliola Alvisi scopriamo cosa significa attraversare i confini per restituire dignità e cu - facebook.com Vai su Facebook