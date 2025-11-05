Dignità questa sconosciuta Lettera

Orizzontescuola.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inviata da Mario De Martino - La sigla del contratto 2022-24 non risolve i problemi della scuola. La tanto decantata valorizzazione del personale docente può passare solo attraverso il riconoscimento della dignità sociale della classe insegnante, ben lungi dal concretizzarsi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

