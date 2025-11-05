Digitale e welfare in Umbria | Un nuovo modello di sviluppo

"Nella riprogrammazione dei fondi strutturali occorre puntare sulla digitalizzazione spinta e sull’introduzione di strumenti di welfare nelle imprese, perché rappresentano la strada per costruire un nuovo modello di sviluppo basato sull’aumento della produttività e su un maggior benessere dei dipendenti, soprattutto alla luce della grave carenza di manodopera. Ma se per le aziende strutturate è più semplice, per quelle più piccole, che in Umbria rappresentano il 99%, servono strumenti che le aiutino, soprattutto se vogliamo provare a invertire il trend che vede sempre più giovani abbandonare il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

