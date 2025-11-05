Digital Noises Nadia Fisicaro e Alessia Stella ci raccontano del progetto SuperCantaBimbi | L’inclusione è un gesto quotidiano che diventa cultura nella società
SuperCantaBimbi, ideato da Nadia Fisicaro e Alessia Stella per la società Digital Noises, è un progetto dedicato all’inclusione, che utilizza la musica come linguaggio universale per raccontare e sensibilizzare sul tema dell’autismo. Dopo la pubblicazione di diversi brani, da ” Dolce come mamma ”, ” Piccole Luci ”, ” Il ballo dell’estate ”, ” La magia di Pasqua ”, ” Caro Papà ” e ” Gira con me ”, ” L’ultimo primo giorno ”, arriva il brano dedicato alla festa di Halloween. Il progetto raccontato da Nadia Fisicaro e Alessia Stella. Un nuovo brano per Halloween: cosa racconta e qual è il messaggio che vuole mandare? Il nuovo brano di Halloween, scritto e composto da Alessia Stella, nasce come un gioco musicale, ma con un messaggio profondo: trasformare la paura in divertimento. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Altre letture consigliate
IN ARRIVO! Locomotiva elettrica E 428.097 di prima serie delle Ferrovie dello Stato Italiane (FS) , epoca III. Piko 97806 | Analogica Shop online - https://bit.ly/piko-97806 Piko 97807 | Digital Sound Shop online - https://bit.ly/piko-97807 Piko 97 - facebook.com Vai su Facebook
Digital Noises, intervista al fondatore Giuseppe Fisicaro: ”Da Youtube al business digitale, supportiamo i diritti degli artisti” - Innanzitutto, siamo stati onorati per l’invito, eravamo solo alcune aziende selezionate in tutta Europa e ... Scrive atomheartmagazine.com
Giuseppe Fisicaro e Digital Noises alla conquista dell’Europa - Dopo la vittoria del 2024 a Dubai, DIGITAL NOISES è stata premiata per il secondo anno di fila agli “Innovation & Excellence Awards 2025” come “Digital Publishing Company of the Year”. Riporta politicamentecorretto.com
Digital Noises: Giuseppe Fisicaro consegna la targa Silver Award Youtube a Marco Masini - Il 1 Luglio, durante il concerto di Marco Masini all’Auditorium Parco della Musica a Roma, a sorpresa sul palco, Giorgio Panariello consegna la targa del Silver Award di YouTube al cantautore toscano. Riporta politicamentecorretto.com