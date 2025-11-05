Difesa aerea all' Amendola di Foggia | l' Aeronautica militare alza il livello dell’addestramento internazionale
Questa mattina, mercoledì 5 novembre, alla base dell’Aeronautica Militare di Amendola di Foggia, si sono svolte le esercitazioni del programma Falcon Strike 2025, alla presenza del Capo di Stato Maggiore, il generale Antonio Conserva. L’evento rappresenta il più rilevante appuntamento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
++ ULTIMA ORA ++ Difesa aerea sui cieli di Foggia: è scattata l'esercitazione internazionale con 50 aerei e 100 militari ? - facebook.com Vai su Facebook
La Norvegia ha ordinato ulteriori componenti per la difesa aerea NASAMS a Kongsberg Defence & Aerospace (“KONGSBERG”), rafforzando così le capacità difensive del Paese nel contrastare le minacce aeree e missilistiche da crociera. Il contratto appena s - X Vai su X
‘Falcon Stike’ esercitazione internazionale dalla base dell’Aeronautica Militare di Amendola - Si chiama ‘Falcon Strike’ ed è l’esercitazione internazionale di difesa attiva nella base dell’Areonautica Militare di Amendola. Si legge su trmtv.it
FOGGIA Falcon Strike 2025: l’Aeronautica Militare addestra il futuro nei cieli di Amendola - È ufficialmente iniziata Falcon Strike 2025, la più importante esercitazione addestrativa dell’Aeronautica Militare italiana. Lo riporta statoquotidiano.it
Falcon strike 2025, ad Amendola la Nato si addestra al domani della deterrenza - La base militare di Amendola torna al centro dello scenario internazionale con Falcon strike 2025, l’esercitazione che riunisce le principali forze aeree della Nato per testare le capacità operative i ... Si legge su formiche.net