Difesa aerea all' Amendola di Foggia | l' Aeronautica militare alza il livello dell’addestramento internazionale

Foggiatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, mercoledì 5 novembre, alla base dellAeronautica Militare di Amendola di Foggia, si sono svolte le esercitazioni del programma Falcon Strike 2025, alla presenza del Capo di Stato Maggiore, il generale Antonio Conserva. L’evento rappresenta il più rilevante appuntamento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

difesa aerea amendola foggia‘Falcon Stike’ esercitazione internazionale dalla base dell’Aeronautica Militare di Amendola - Si chiama ‘Falcon Strike’ ed è l’esercitazione internazionale di difesa attiva nella base dell’Areonautica Militare di Amendola. Si legge su trmtv.it

FOGGIA Falcon Strike 2025: l’Aeronautica Militare addestra il futuro nei cieli di Amendola - È ufficialmente iniziata Falcon Strike 2025, la più importante esercitazione addestrativa dell’Aeronautica Militare italiana. Lo riporta statoquotidiano.it

difesa aerea amendola foggiaFalcon strike 2025, ad Amendola la Nato si addestra al domani della deterrenza - La base militare di Amendola torna al centro dello scenario internazionale con Falcon strike 2025, l’esercitazione che riunisce le principali forze aeree della Nato per testare le capacità operative i ... Si legge su formiche.net

