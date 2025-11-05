Diego Fuser 14 anni dopo la perdita del figlio | Niente è stato più come prima Cosa fa oggi

Diego Fuser a 56 anni si è completamente allontanato dal mondo del calcio: il dolore per la morte del figlio Matteo lo ha segnato per sempre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Ieri mattina insieme a Enrico Chiesa, Diego Fuser e numerosi amministratori locali Vincenzo Torelli (Presidente e capitano) e Serafina Bruna Raffaele (Vicepresidente) in rappresentanza della Nazionale Calcio Spettacolo alla consegna di un lettino per Fotote - facebook.com Vai su Facebook

Fuser: “Con la Lazio 4 anni bellissimi, ma non meritavo questo. Andai alla Roma perché…" Continua qui ift.tt/cx9P5WT #lazio #laziopress - X Vai su X

Diego Fuser 14 anni dopo la perdita del figlio: “Niente è stato più come prima”. Cosa fa oggi - Diego Fuser a 56 anni si è allontanato completamente dal mondo del calcio, una scelta anche figlia del gravissimo lutto familiare che lo ha colpito 14 anni fa: l'ex centrocampista di Milan, Lazio, ... Si legge su fanpage.it

Fuser: “Con la Lazio 4 anni bellissimi, ma non meritavo questo. Andai alla Roma perché…" - Il mio idolo era Tardelli, mi piaceva da matti come stava in campo. Secondo laziopress.it

Fuser: "Alla Lazio quattro anni bellissimi. Ora non mi ha mai invitato all’Olimpico..." - L'ex centrocampista ha raccontato il suo approdo in biancoceleste nel corso dell'intervista concessa. Lo riporta tuttomercatoweb.com