Diddy compie 56 anni in carcere | dallo champagne ai fagioli l’ex re dell’hip hop ora festeggia con la mensa

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sean “Diddy” Combs ha compiuto 56 anni nel carcere di Fort Dix, dove sta scontando 50 mesi per favoreggiamento della prostituzione. Niente party: solo pizza, fagioli e pane dalla mensa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Sean 'Diddy' Combs condannato a quattro anni di carcere - Combs è stato condannato in base al Mann Act, che vieta il trasporto di persone attraverso i confini dello Stato a scopo di prostituzione. Riporta it.euronews.com

Ha favorito la prostituzione, il rapper Diddy condannato a più di quattro anni di carcere - Sean Diddy Combs è stato condannato a 50 mesi, poco più di quattro anni, di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole a luglio di due capi d’imputazione per favoreggiamento della prostituzione. Scrive ilsole24ore.com

Sean "Diddy" Combs condannato a 4 anni di prigione. Il rapper fa mea culpa: "Mi pento" - A nulla è valso il pentimento in extremis in aula del rapper: "Comportamento disgustoso, vergognoso e malato", ha detto prima della sentenza emessa a Manhattan. Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Diddy Compie 56 Anni