Diddy compie 56 anni in carcere | dallo champagne ai fagioli l’ex re dell’hip hop ora festeggia con la mensa

Sean “Diddy” Combs ha compiuto 56 anni nel carcere di Fort Dix, dove sta scontando 50 mesi per favoreggiamento della prostituzione. Niente party: solo pizza, fagioli e pane dalla mensa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Auguri a ELKE SOMMER che oggi compie 85 anni (Spandau, Berlino, Germania, 5 novembre 1940). Figlia di Renata Topp e Peter Schletz, un pastore luterano discendente di una delle più antiche famiglie nobili, nel 1942, all'età di 2 anni, si trasferisce con la f - facebook.com Vai su Facebook

Sean 'Diddy' Combs condannato a quattro anni di carcere - Combs è stato condannato in base al Mann Act, che vieta il trasporto di persone attraverso i confini dello Stato a scopo di prostituzione. Riporta it.euronews.com

Ha favorito la prostituzione, il rapper Diddy condannato a più di quattro anni di carcere - Sean Diddy Combs è stato condannato a 50 mesi, poco più di quattro anni, di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole a luglio di due capi d’imputazione per favoreggiamento della prostituzione. Scrive ilsole24ore.com

Sean "Diddy" Combs condannato a 4 anni di prigione. Il rapper fa mea culpa: "Mi pento" - A nulla è valso il pentimento in extremis in aula del rapper: "Comportamento disgustoso, vergognoso e malato", ha detto prima della sentenza emessa a Manhattan. Si legge su tg24.sky.it