Un vicepresidente più potente del presidente. La morte di Dick Cheney, a 84 anni, chiude la parabola di uno degli uomini più influenti – e più distruttivi – della politica americana contemporanea. Vicepresidente di George W. Bush dal 2001 al 2009, trasformò una carica perlopiù cerimoniale in un centro di potere occulto, capace di pesare sulla CIA, sul Pentagono e sulla Casa Bianca ben oltre quanto previsto dalla Costituzione. Il suo nome resta indissolubilmente legato all’invasione dell’Iraq del 2003, alle derive securitarie seguite all’11 settembre e all’ascesa del neoconservatorismo, che ridisegnò a colpi di bombe la mappa del Medio Oriente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dick Cheney, l’architetto del caos neoconservatore