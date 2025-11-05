Dick Cheney l’architetto del caos neoconservatore

It.insideover.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vicepresidente più potente del presidente. La morte di Dick Cheney, a 84 anni, chiude la parabola di uno degli uomini più influenti – e più distruttivi – della politica americana contemporanea. Vicepresidente di George W. Bush dal 2001 al 2009, trasformò una carica perlopiù cerimoniale in un centro di potere occulto, capace di pesare sulla CIA, sul Pentagono e sulla Casa Bianca ben oltre quanto previsto dalla Costituzione. Il suo nome resta indissolubilmente legato all’invasione dell’Iraq del 2003, alle derive securitarie seguite all’11 settembre e all’ascesa del neoconservatorismo, che ridisegnò a colpi di bombe la mappa del Medio Oriente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

dick cheney l8217architetto del caos neoconservatore

© It.insideover.com - Dick Cheney, l’architetto del caos neoconservatore

Altri contenuti sullo stesso argomento

dick cheney l8217architetto caosDick Cheney: l'architetto delle guerre del Golfo e della guerra al terrore - Dopo la prima guerra del golfo, divenne l'architetto principale della controversa "guerra al terrore" post- Segnala msn.com

dick cheney l8217architetto caosMorto Dick Cheney, il vice di Bush che guidò la guerra al terrorismo dopo l'11 settembre - Bush e architetto della “guerra al terrore” dopo l’11 settembre. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Dick Cheney L8217architetto Caos