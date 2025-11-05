Dibattito aperto sul trasporto scolastico | segnalazioni e criticità
Fermo, si sa, è città di studi, le scuole superiori sono qui, il fermano vede nella città un punto di riferimento per la formazione dei giovani. Giovani che per raggiungere la città capoluogo sono però costretti a prendere il pullman, per tutti la fermata è al Terminal, il viaggio è qualcosa che fa parte della giornata degli studenti. Per questo il sindacato studentesco Noisette, Rete degli studenti medi, ha raccolto una serie di segnalazioni e ha deciso di aprire il dibattito proprio su questo fondamentale servizio: "Spesso ci arrivano segnalazioni che riguardano proprio il servizio di trasporto scolastico, spiega la portavoce di Noisette, Greta Lattanzi, I ragazzi ci passano molto tempo e spesso trovano pullman troppo affollati, con orari risicati e spesso in ritardo sull’ingresso, con forti attese all’uscita da scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Dibattito aperto sulle elezioni del 13 e 14 dicembre. Pietro Colonella riunisce i presidenti per un incontro pubblico sul futuro della città. - facebook.com Vai su Facebook
#IGFItalia2025: per un #digitale aperto, responsabile, sostenibile https://unioncamere.gov.it/comunicazione/comunicati-stampa/igf-italia-un-digitale-aperto-responsabile-sostenibile… Si è aperta oggi la due giorni di dibattiti e confronti su “Governare il digitale: - X Vai su X
Trasporto pubblico scolastico, domani scade il termine - Domani scade il termine per le iscrizioni al servizio di trasporto pubblico per gli scolari che frequentano le materne, le scuole elementari e la scuola media. ilrestodelcarlino.it scrive
Ticket gratuito per i bus del trasporto scolastico in gestione esterna - L’assessore Giorgio: “Modificato il disciplinare per venire incontro alle richieste degli amministratori ed evitare ... firenzetoday.it scrive
Trasporto scolastico, aperte le iscrizioni. Come fare domanda - Nel comune di Grottammare sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico relativo all’anno 2025/2026. Lo riporta ilrestodelcarlino.it