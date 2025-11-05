Dibattito aperto sul trasporto scolastico | segnalazioni e criticità

Fermo, si sa, è città di studi, le scuole superiori sono qui, il fermano vede nella città un punto di riferimento per la formazione dei giovani. Giovani che per raggiungere la città capoluogo sono però costretti a prendere il pullman, per tutti la fermata è al Terminal, il viaggio è qualcosa che fa parte della giornata degli studenti. Per questo il sindacato studentesco Noisette, Rete degli studenti medi, ha raccolto una serie di segnalazioni e ha deciso di aprire il dibattito proprio su questo fondamentale servizio: "Spesso ci arrivano segnalazioni che riguardano proprio il servizio di trasporto scolastico, spiega la portavoce di Noisette, Greta Lattanzi, I ragazzi ci passano molto tempo e spesso trovano pullman troppo affollati, con orari risicati e spesso in ritardo sull’ingresso, con forti attese all’uscita da scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

