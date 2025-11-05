Dialogo tra giovani ed europarlamentari Stefano Bonaccini sarà interrogato dagli studenti del Serpieri

Un viaggio lungo la “via Romagna” per incontrare l’Europa, ascoltarla e interrogarla: è questo lo spirito di “1, Avenue Schuman – via Romagna”, il progetto promosso dalla Provincia di Forlì-Cesena, con la collaborazione di Upi Emilia-Romagna e il contributo della Regione Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

