Dìa de los muertos | la festa messicana a Testa di Lepre

Fiumicino, 5 novembre 2025 – Una nuova iniziativa dell’associazione I Due Liocorni per il mese dei defunti, ma in chiave davvero diversa dalle ricorrenze tristi proprie della cultura italiana. Infatti in Messico, e sempre più spesso anche in Sicilia o a Napoli, la ricorrenza a favore dei defunti viene vista e vissuta come una occasione lieta, gioiosa, musicale, mangereccia. Nulla di blasfemo, anzi! Chi non ha visto il film di animazione della Disney Coco? Ebbene come in quel lungo cartone animato, per il sincretismo messicano, fusosi poi col cattolicesimo, vi è un periodo, che dura circa sette giorni, nel quale si organizza in ogni casa, e questo avverrà nei giardini della s ede de I Due Liocorni a Testa di Lepre, dalle 17 in poi di sabato 8 novembre, in via Carlo Formichi 42, una serie di eventi che caratterizzano questi giorni in maniera tanto folkloristica da essere diventato un elemento riconosciuto dall’Unesco come “Patrimonio dell’Umanita’ ”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Contenuti che potrebbero interessarti

El Habanero Ristorante. Etrusco Music · Mexican Mariachi for Day of the Dead. Día de los Muertos: la festa che celebra la vita Il Día de los Muertos è una delle tradizioni più amate del Messico. Ogni 1° e 2 novembre, le famiglie si riuniscono per ricordare - facebook.com Vai su Facebook

Castel Volturno si accende di colori: il “Día de los Muertos” torna all’Umoya con nuove date - CASTEL VOLTURNO (Caserta) – Dopo il grande successo delle prime date, il “Día de los Muertos” torna all’Umoya – Ecoparco del Mediterraneo di Castel ... ecodicaserta.it scrive

Quanto conosci il Dìa de los Muertos? Fai il quiz - Tra la tradizione messicana e il fascino di tutto il mondo su questa usanza, tu quanto ne sai di teschi, fiori e altari commemorativi? Da skuola.net

Día de los Muertos: la festa che celebra la vita attraverso la morte - Il Día de los Muertos è una celebrazione messicana luminosa e affettuosa che unisce memoria, comunità e identità. Da meteo.it