Di nuovo insieme per la figlia Raoul Bova e Rocio il colpo di scena

Tvzap.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi tv. – Una giornata all’insegna dei sorrisi e dei ricordi. Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales si sono ritrovati per celebrare il compleanno della loro figlia più piccola, Alma, che lo scorso 2 novembre ha compiuto sette anni. Un appuntamento che la bimba ha scelto di festeggiare qualche giorno dopo, per poter condividere l’occasione con entrambe le famiglie. E non poteva essere un giorno qualunque: si tratta infatti del primo compleanno dopo la separazione tra i due attori, una rottura che aveva fatto molto discutere, complice anche la vicenda delle chat private sottratte e diffuse in estate. 🔗 Leggi su Tvzap.it

di nuovo insieme per la figlia raoul bova e rocio il colpo di scena

© Tvzap.it - “Di nuovo insieme per la figlia..”. Raoul Bova e Rocio, il colpo di scena

Argomenti simili trattati di recente

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales di nuovo insieme: ecco il gesto meraviglioso dell’attore - Questa sì che è una splendida notizia, attesa a lungo e finalmente vera: Raoul Bova e Rocio Munoz Morales di nuovo insieme come una famiglia. donnapop.it scrive

nuovo insieme figlia raoul“Si sono ripromessi..”, Bova e Rocio di nuovo insieme per.. - Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si riuniscono a Roma per festeggiare il compleanno della figlia Alma. Segnala blogtivvu.com

nuovo insieme figlia raoulRaoul Bova e Rocio Munoz Morales insieme per il primo compleanno della figlia Alma dopo la separazione. Il rapporto tra i due "ex" - Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si ritrovano per il compleanno della figlia Alma che ha spento 7 candeline il 2 novembre, ma ha aspettato qualche giorno per festeggiare al meglio. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Insieme Figlia Raoul