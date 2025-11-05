Di nuovo insieme per la figlia Raoul Bova e Rocio il colpo di scena

Personaggi tv. – Una giornata all'insegna dei sorrisi e dei ricordi. Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales si sono ritrovati per celebrare il compleanno della loro figlia più piccola, Alma, che lo scorso 2 novembre ha compiuto sette anni. Un appuntamento che la bimba ha scelto di festeggiare qualche giorno dopo, per poter condividere l'occasione con entrambe le famiglie. E non poteva essere un giorno qualunque: si tratta infatti del primo compleanno dopo la separazione tra i due attori, una rottura che aveva fatto molto discutere, complice anche la vicenda delle chat private sottratte e diffuse in estate.

