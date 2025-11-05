Inter News 24 L’ex calciatore, Arturo Di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’Inter di Cristian Chivu e su Lautaro Martinez. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex attaccante Arturo Di Napoli ha espresso grande apprezzamento per il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu. Secondo Di Napoli, Chivu è un allenatore con idee chiare che ha saputo approcciare lo spogliatoio “in punta di piedi”. Non ha stravolto l’impianto tattico del suo predecessore, Simone Inzaghi, ma ha lavorato gradualmente, guadagnandosi la fiducia del gruppo direttamente sul campo. L’ex giocatore si è detto curioso di vedere la reazione del tecnico romeno alle prime vere difficoltà, ma ha sottolineato di apprezzare molto lo “spirito” che la Beneamata sta mostrando in questo avvio di stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Napoli pazzo di Chivu: «Mi è piaciuto dall’inizio, sono curioso di una cosa»