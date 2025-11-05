Di Napoli pazzo di Chivu | Mi è piaciuto dall’inizio sono curioso di una cosa
L'ex calciatore, Arturo Di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'Inter di Cristian Chivu e su Lautaro Martinez. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'ex attaccante Arturo Di Napoli ha espresso grande apprezzamento per il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu. Secondo Di Napoli, Chivu è un allenatore con idee chiare che ha saputo approcciare lo spogliatoio "in punta di piedi". Non ha stravolto l'impianto tattico del suo predecessore, Simone Inzaghi, ma ha lavorato gradualmente, guadagnandosi la fiducia del gruppo direttamente sul campo. L'ex giocatore si è detto curioso di vedere la reazione del tecnico romeno alle prime vere difficoltà, ma ha sottolineato di apprezzare molto lo "spirito" che la Beneamata sta mostrando in questo avvio di stagione.
Il Napoli torna su Chivu, ma lui dice no! - Il ds Riccardo Bigon è tornato alla carica per Cristian Chivu: il difensore rumeno non rinnoverà il contratto con l'Inter. Lo riporta calciomercato.com
Chivu: “Thuram out anche col Napoli”. E Sommer: “Con la Juve fatti due errori” - A Chivu viene subito chiesto se pensa di poter ripetere il percorso avuto dai nerazzurri nella scorsa Champions: "Noi siamo l'Inter, e abbiamo il dovere di puntare in alto. Da tuttosport.com
Vargas pronto:| Napoli su Chivu e Caceres - L'attaccante cileno sbarcherà in Italia lunedì: potrebbe esordire in coppa Italia contro il Cesena il 12 gennaio. Secondo calciomercato.com