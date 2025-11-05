Di Marco Pd sul problema trasporto disabili per il Don Orione | Una risoluzione in consiglio regionale per trovare una soluzione

Intervenire subito con una risoluzione per il consiglio regionale, al fine di impedire che i cittadini fragili dell'entroterra siano privati di servizi essenziali. A dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco, in merito a diversi comuni dell'entroterra che rischiano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

