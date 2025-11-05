Di Gregorio guarda subito avanti dopo Juve Sporting | Non è il risultato che volevamo ma non molliamo Il messaggio del portiere bianconero – FOTO
Di Gregorio, portiere della Juventus, ha scritto questo messaggio dopo il pareggio per 1-1 contro lo Sporting. Le sue parole. Un messaggio da leader. La Juventus esce dall’Allianz Stadium con un pareggio (1-1) contro lo Sporting Lisbona che sa di beffa e che complica il cammino in Champions League. Ma nella notte agrodolce, a suonare la carica è Michele Di Gregorio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Di Gregorio (@micheledigregorio16) “Non molliamo, continuiamo a lavorare”. Subito dopo il fischio finale, il portiere bianconero ha affidato ai suoi canali social un messaggio chiaro, rivolto alla squadra e ai tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
