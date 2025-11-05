Dettagli a misura di bimbo e una libreria che parla molte lingue | nel grazioso borgo del Lago di Como c' è il migliore alloggio per famiglie

Quicomo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Elisabetta, ha 54 anni, viene dal mondo del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni, ed è Superhost Airbnb da 11 anni. La sua casa è una villa per famiglie nel borgo di Barni, lontano dai circuiti turistici più battuti del lago di Como. La filosofia che la guida è. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Dettagli Misura Bimbo Libreria