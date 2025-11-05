Detroit Mary Sheffield eletta prima donna sindaco | E' spirito della nostra città
Mary Sheffield, diventerà la prima donna eletta sindaco di Detroit. 38 anni, succederà al sindaco Mike Duggan, in carica da tre mandati. Sheffield ha fatto la storia della città nel 2013, diventando la più giovane eletta in consiglio comunale, del quale è attualmente presidente. La carica di sindaco a Detroit è tradizionalmente apartitica. L’elezione di Sheffield ripristina anche la leadership afroamericana nella carica di sindaco. “Quasi 60 anni fa, mio nonno, Horace Sheffield junior, era in prima linea nella marcia per la libertà. E ora, quasi sei decenni dopo, sua nipote è qui pronta, attrezzata e preparata a continuare quella lotta per tutti i cittadini di Detroit. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Nel suo primo discorso da sindaca di Detroit, Mary Sheffield ha ricordato il nonno, Horace Sheffield Jr., storico sindacalista e attivista per i diritti civili: «La sua lotta per dignità e giustizia vive in me e in questa città». - X Vai su X
