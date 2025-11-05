Destiny Udogie minacciato in strada da un uomo armato di pistola

Il calciatore veronese Destiny Udogie è tornato sotto i riflettori per una vicenda che purtroppo ha poco a che fare con il pallone. Il 6 settembre scorso, il giovane terzino sinistro è stato minacciato per strada a Londra da un uomo armato di pistola. E solo a distanza di settimane, la stampa. 🔗 Leggi su Veronasera.it

