' Dentro la notizia' la rassegna cinematografica che racconta il giornalismo
Prenderà il via giovedì 6 novembre ‘Dentro la notizia’, la rassegna cinematografica ospitata dal cinema Arsenale che fino a febbraio proporrà sei proiezioni per esplorare il mondo del giornalismo e dei professionisti dell'informazione che lo compongono, dal giornalista all'editore passando per il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
**Rassegna stampa di oggi venerdì 4 novembre** Buongiorno dal ! Anche oggi il tacco d'Italia ha storie importanti da raccontarvi. Dalla notizia di cronaca all'ospedale Vito Fazzi, alle dal mondo del lavoro: - facebook.com Vai su Facebook
Ecco "Dentro la notizia": così il cinema racconta il giornalismo - L’iniziativa organizzata in collaborazione con l’Odg della Toscana e il neonato Circolo della Stampa di Pisa . Si legge su lanazione.it
Festa Cinema, Acea sostiene rassegna sensibilizzando su tema dell'acqua - Acea sostiene la Festa del Cinema di Roma 2025 caratterizzando la sua presenza all'insegna della sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema dell'acqua. Come scrive iltempo.it