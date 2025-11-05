Dengue un caso in Italia | scatta la profilassi I rischi
L’allarme nei confronti della Dengue era già scattato nelle scorse settimane, ma dopo la segnalazione di un caso a Genova è scattato anche un piano di disinfestazione speciale predisposto dal Comune insieme alle autorità sanitarie. Il caso di malattia, trasmessa dalla zanzara Aedes aegypti o anche dalla Aedes albopictus (o zanzara tigre, la cui presenza è ormai massiccia anche in Italia), è considerato non autoctono, cioè importato dalle zone tipiche in cui la patologia è endemica. A preoccupare è il fatto che possa diffondersi, contagiando altre persone. Cos’è la Dengue. La Dengue, come chiarisce l’Istituto Superiore di Sanità sul portale Epicentro, “è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. 🔗 Leggi su Dilei.it
