Dembele e Hakimi si sono infortunati nella sconfitta per 2-1 dell’UCL contro il Bayern

2025-11-05 00:52:00 Breaking news: Il PSG ha vissuto una notte difficile in Champions League con il Bayern Monaco che ha mantenuto il suo ottimo inizio e c’è stata più frustrazione per la Juventus. I detentori del Paris Saint-Germain hanno subito la prima sconfitta in questa stagione di Champions League e hanno visto Ousmane Dembele e Achraf Hakimi subire infortuni nel primo tempo quando sono stati battuti 2-1 dal Bayern Monaco al Parc des Princes. Il PSG aveva iniziato perfettamente la difesa del titolo con tre vittorie su tre, inclusa un’emozionante vittoria a Barcellona. Ma la rivincita della finale del 2020 si è trasformata in un incubo per gli uomini di Luis Enrique. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

