Delitto di Garlasco Sempio e la richiesta al gip | cosa dice l’ex pm Venditti
Sul caso del delitto di Chiara Poggi a Garlasco e sul coinvolgimento di Andrea Sempio, oggi torna a parlare l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, dopo le ultime notizie riportate da Panorama e La Verità secondo cui ‘Il pm Venditti voleva arrestare Sempio 20 giorni dopo invece lo fece archiviare”. L’ex pm: “Scoperta l’acqua calda”. “E’ una prassi comune a tutti gli inquirenti, tutti ma dico tutti i pm d’Italia”, fa sapere Venditti in riferimento alla richiesta al gip di Pavia del 22 febbraio 2017, durante la prima indagine su Sempio, di ritardare il deposito delle intercettazioni con la formula: “in quanto devono essere ancora completate le richieste di misura coercitiva a carico degli indagati”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
