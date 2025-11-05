Delitto di Garlasco la clamorosa rivelazione | Venditti nel 2017 voleva arrestare Sempio poi archiviò tutto in 20 giorni
Nel 2017, in soli venti giorni, l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, oggi indagato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, sarebbe passato dall’intenzione di arrestare Andrea Sempio, sospettato allora così come oggi di essere l’assassino di Chiara Poggi, ad archiviare il fascicolo sul delitto di Garlasco. È quanto rivela un’inchiesta di Panorama, rilanciata da La Verità. Il 23 febbraio 2017, infatti, viene redatto un documento dalla procura di Pavia dal titolo “Richiesta di autorizzazione al ritardato deposito della documentazione relativa alle operazioni di intercettazione telefonica”. 🔗 Leggi su Tpi.it
