Delitto di Garlasco la clamorosa rivelazione | Venditti nel 2017 voleva arrestare Sempio poi archiviò tutto in 20 giorni

Tpi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2017, in soli venti giorni, l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, oggi indagato con l’accusa di  corruzione in atti giudiziari, sarebbe passato dall’intenzione di arrestare Andrea Sempio, sospettato allora così come oggi di essere l’assassino di Chiara Poggi, ad archiviare il fascicolo sul delitto di Garlasco. È quanto rivela un’inchiesta di Panorama, rilanciata da La Verità. Il 23 febbraio 2017, infatti, viene redatto un documento dalla procura di Pavia dal titolo “Richiesta di autorizzazione al ritardato deposito della documentazione relativa alle operazioni di intercettazione telefonica”. 🔗 Leggi su Tpi.it

delitto di garlasco la clamorosa rivelazione venditti nel 2017 voleva arrestare sempio poi archivi242 tutto in 20 giorni

© Tpi.it - Delitto di Garlasco, la clamorosa rivelazione: “Venditti nel 2017 voleva arrestare Sempio, poi archiviò tutto in 20 giorni”

News recenti che potrebbero piacerti

delitto garlasco clamorosa rivelazioneDelitto di Garlasco, la clamorosa rivelazione: “Venditti nel 2017 voleva arrestare Sempio, poi archiviò tutto in 20 giorni” - Il 23 febbraio 2017, infatti, viene redatto un documento dalla procura di Pavia ... Segnala tpi.it

delitto garlasco clamorosa rivelazioneGarlasco, clamorosa rivelazione di Garofano sulla consulenza Linarello e lo scontro con Massimo Lovati - Le rivelazioni del generale Luciano Garofano sulla consulenza Linarello e lo scontro con Massimo Lovati sulla relazione su Andrea Sempio per Garlasco ... Da virgilio.it

“Indegno! Fallimento clamoroso!”. Garlasco, lo sfogo di Feltri: con chi ce l’ha - A distanza di quasi vent’anni, il delitto di Garlasco continua a dividere l’opinione pubblica e a scuotere la fiducia nella giustizia italiana. Segnala thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Clamorosa Rivelazione