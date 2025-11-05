Delitto di Garlasco De Rensis provoca l' ex procuratore Venditti sui 21 secondi per escludere Andrea Sempio
L'avvocato Antonio De Rensis ironizza sulle nuove notizie su Mario Venditti: cosa ha detto sulle prime indagini a carico di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Delitto di Garlasco, De Rensis: “Credo ciecamente in Garofano”/ “Sapone su Spoto e la spesa…” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con le parole dell'avvocato De Rensis, legale di Alberto Stasi: scopriamo che cos'ha detto in diretta tv ... Lo riporta ilsussidiario.net
Delitto di Garlasco, Garofano vs De Rensis: “Non mi chiami ingenuo”/ La replica: “Ecco perchè l’ho detto” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con il chiarimento fra il generale Garofano e l'avvocato Antonio De Rensis, ecco cosa si sono detti ... Da ilsussidiario.net
Garlasco, De Rensis a Storie Italiane (Rai1): "Massimo rispetto per Garofano, ma perché quelle verifiche non furono fatte subito?" - Il legale di Alberto Stasi, De Rensis, interviene sul caso Garlasco: «Massimo rispetto per Garofano, ma alcune domande sulle indagini andavano poste prima» ... Come scrive affaritaliani.it