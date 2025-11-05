Del Piero dopo Juve Sporting | Vlahovic sta facendo tutto bene Si è visto che gli altri vanno a velocità diversa In questo momento Spalletti dovrà fare questa cosa

Del Piero ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Sporting Lisbona: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match. Alex Del Piero ha parlato ai microfoni di Sky dopo Juve Sporting: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «Vlahovic un momento in cui sta segnando, sta facendo bene. È partecipe e sta facendo tutto bene. Tira fuori il petto anche se c’è da litigare, fa la voce grossa. Sicuramente tra tutti è quello con la forma migliore. La Juve bene perché dopo il possibile raddoppio dello Sporting ci ha messo un attimo ma poi ha avuto spunti e gioco. Col passare del tempo si è notato un po’ il problema del calcio italiano ovvero che gli altri vanno a velocità diversa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

