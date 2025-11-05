Del Piero dopo Juve Sporting | Vlahovic sta facendo tutto bene Si è visto che gli altri vanno a velocità diversa In questo momento Spalletti dovrà fare questa cosa

Juventusnews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Del Piero ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Sporting Lisbona: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match. Alex Del Piero ha parlato ai microfoni di Sky dopo Juve Sporting: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «Vlahovic un momento in cui sta segnando, sta facendo bene. È partecipe e sta facendo tutto bene. Tira fuori il petto anche se c’è da litigare, fa la voce grossa. Sicuramente tra tutti è quello con la forma migliore. La Juve bene perché dopo il possibile raddoppio dello Sporting ci ha messo un attimo ma poi ha avuto spunti e gioco. Col passare del tempo si è notato un po’ il problema del calcio italiano ovvero che gli altri vanno a velocità diversa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

del piero dopo juve sporting vlahovic sta facendo tutto bene si 232 visto che gli altri vanno a velocit224 diversa in questo momento spalletti dovr224 fare questa cosa

© Juventusnews24.com - Del Piero dopo Juve Sporting: «Vlahovic sta facendo tutto bene. Si è visto che gli altri vanno a velocità diversa. In questo momento Spalletti dovrà fare questa cosa»

News recenti che potrebbero piacerti

piero dopo juve sportingDel Piero: "La chiave per la Juventus stasera sarà come giocheranno Conceicao e Yildiz" - La Juventus questa sera è impegnata allo Stadium alle ore 21 contro i portoghesi dello Sporting CP, nella sfida valevole per la 4^ giornata della. Come scrive tuttomercatoweb.com

piero dopo juve sportingJuve-Sporting, il "Figo di Mirandela" che sognava Del Piero: chi è Rui Borges - C'è un sottile filo bianconero che accomuna Rui Borges alla Juventus. Da tuttomercatoweb.com

piero dopo juve sportingDel Piero analizza la formazione prima di Juve Sporting: «La chiave sarà capire come Spalletti farà giocare questi due bianconeri. Vlahovic è l’attaccante più in forma e ... - Del Piero ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Juve Sporting Lisbona: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match Alex Del Piero ha parlato ai microfoni di Sky prima di Juve Sporting: ... Segnala juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Piero Dopo Juve Sporting