Del Piero come Yildiz? L’ex campione della Juventus non ha dubbi

L’ex campione della Juventus ha parlato del possibile paragone tra Alessandro Del Piero e Kenan Yildiz, ecco le sue parole. Sicuramente un paragone sentito molte volte, ma che va analizzato con ferma lucidità e grande attenzione sotto ogni punto di vista. (ANSA) TvPlay.it Fabrizio Ravanelli ha parlato a JuveLive su Twitch: “ Auguro a Yildiz di poter raggiungere Del Piero, anche se oggi è più davanti credo che raggiungerlo non dico sia impossibile, ma è molto difficile. Glielo auguro con tutto il cuore, ma dovrà lavorare tanto. Mi dicono che è un grande professionista, un giocatore straordinario, un bravissimo ragazzo con la testa attaccata alle spalle. 🔗 Leggi su Tvplay.it

