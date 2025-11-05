Del Bucchia è super donatore Effettuati 373 prelievi di sangue

Un vero “primato associativo” del super-donatore Fratres Maurizio Del Bucchia, arrivato a 373 donazioni, un record a livello nazionale. Nella sede del Centro trasfusionale dell’ospedale “Versilia”, l’associazione Fratres di Bozzano ha voluto celebrare in maniera adeguata il traguardo raggiunto da Del Bucchia: presenti - insieme al donatore - il presidente del Gruppo Fratres di Bozzano Franco Mungai, la rappresentante della stessa associazione Marisa Moriconi, la direttrice dell’unità operativa Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Versilia Maria Silvia Raffaelli e la coordinatrice infermieristica Monia Franchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

