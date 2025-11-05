Deep Purple a Pisa per la prima delle uniche due date italiane del tour 2026
Sarà il 16 luglio a Pisa, nella centralissima piazza dei Cavalieri, nell'ambito del Summer Knights, il festival di spettacolo e cultura promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo e organizzato da Leg Live Emotion Group, la prima delle uniche due date italiane del prossimo tour estivo dei Deep Purple, leggendaria rock band inglese guidata dall’inconfondibile voce di Ian Gillan. Il giorno seguente saranno invece al Castello Carrarese di Este (Padova). I biglietti per i due concerti saranno in vendita su Vivaticket.com e Ticketone dalle 12 di domani. Dopo il successo della passata edizione, che ha visto tra gli ospiti anche i Level 42 per la loro unica data italiana, il Pisa Summer Knights prosegue il proprio percorso confermando la propria identità internazionale e che l'estate prossima sarà calendarizzato a luglio "Le principali novità della prossima edizione del festival - ha detto il sindaco Michele Conti - sono l’anticipo degli eventi all’estate, anziché a fine stagione e la volontà di offrire un cartellone sempre più internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giovedì 6 novembre preparati a rivivere la grande era del rock con i Roadjunkers, la band triestina che riporta sul palco i classici intramontabili degli anni ’70, ’80 e ’90. Da Aerosmith a Bon Jovi, da Deep Purple ad AC/DC e Led Zeppelin… una scarica di - facebook.com Vai su Facebook
Deep Purple a Pisa per la prima delle uniche due date italiane del tour 2026 - La leggendaria rock bande inglese in concerto il 16 luglio in piazza dei Cavalieri. Si legge su lanazione.it
Estate a ritmo di rock: i Deep Purple in concerto a Pisa - I Deep Purple si esibiranno il 16 luglio 2026 in piazza dei Cavalieri in occasione del festival Pisa Summer Knights ... Scrive intoscana.it
I Deep Purple arrivano in piazza dei Cavalieri a Pisa per i 'Summer Knights 2026' - I leggendari DEEP PURPLE annunciano oggi le date del loro prossimo tour estivo. Si legge su gonews.it