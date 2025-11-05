deep purple a pisa per la prima delle uniche due date italiane del tour 2026

Sarà il 16 luglio a Pisa, nella centralissima piazza dei Cavalieri, nell'ambito del Summer Knights, il festival di spettacolo e cultura promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo e organizzato da Leg Live Emotion Group, la prima delle uniche due date italiane del prossimo tour estivo dei Deep Purple, leggendaria rock band inglese guidata dall’inconfondibile voce di Ian Gillan. Il giorno seguente saranno invece al Castello Carrarese di Este (Padova). I biglietti per i due concerti saranno in vendita su Vivaticket.com e Ticketone dalle 12 di domani. Dopo il successo della passata edizione, che ha visto tra gli ospiti anche i Level 42 per la loro unica data italiana, il Pisa Summer Knights prosegue il proprio percorso confermando la propria identità internazionale e che l'estate prossima sarà calendarizzato a luglio "Le principali novità della prossima edizione del festival - ha detto il sindaco Michele Conti - sono l’anticipo degli eventi all’estate, anziché a fine stagione e la volontà di offrire un cartellone sempre più internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

