Dedico il gol di sinistro a un amico che è in cielo
Con lo splendido sinistro che domenica pomeriggio ha sbloccato la gara col Perugia innescando la speranza di conquistare una vittoria (invece il match come tutti ormai sanno è terminato 2-2), Pablo Vitali, mezzala classe 2002 è salito a quota tre reti diventando il momentaneo bomber del Pontedera. Gli altri due gol firmati in precedenza avevano sigillato le vittorie, anch’esse casalinghe, su Rimini e Forlì, entrambe per 2-1. Quello contro gli umbri ha fruttato solo un punto, ma stilisticamente è stato il più bello. "Ho ricevuto palla in profondità da Faggi – riavvolge il nastro il giocatore - io la volevo addosso, ma lui è stato molto bravo a lanciarla negli spazi, perché lì c’era una profondità da attaccare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
