Deciso così Morgan la notizia arriva direttamente dal tribunale

È tornata davanti al Tribunale di Lecco la vicenda che coinvolge il cantautore Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, e la sua ex compagna Angelica Schiatti, cantante dei Santa Margaret. La causa nasce da una querela presentata dalla musicista nel 2020, dopo la fine burrascosa della loro relazione iniziata nel 2014. In seguito alla denuncia, fu attivato il cosiddetto "codice rosso", con l'accusa nei confronti dell'artista di comportamenti persecutori e di diffamazione a mezzo social. Nel corso dell'udienza di oggi, la parte civile rappresentata da Angelica Schiatti ha rifiutato la proposta di risarcimento presentata dalla difesa di Morgan.