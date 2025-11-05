De Rossi scelto dal Genoa sarà il sostituto di Vieira | quando farà il suo esordio in panchina

Il Genoa cambia tutto e affida la sua panchina a De Rossi: dirigerà l'allenamento già domani, tutti i dettagli sul contratto con i rossoblu per il ritorno in Serie A. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Genoa ha scelto De Rossi per il post Vieira: trattativa ai dettagli - Lo riporta Sky Sport, secondo il quale l'ex allenatore della Roma sarà subito in panchina per la prossima partita dei rossoblù in programma ... Segnala calciomercato.com

De Rossi nuovo allenatore del Genoa: in panchina già contro la Fiorentina - L'ex tecnico della Roma arriverà in giornata a Genova e domani guiderà il suo primo allenamento con il grifone ... tuttosport.com scrive

SKY - Genoa, scelto Daniele De Rossi: l’allenatore in panchina già contro la Fiorentina - La società ha ormai scelto lui e in queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli economici dell’accordo, in modo da permet ... Come scrive napolimagazine.com