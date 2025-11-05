De Rossi sarà il nuovo allenatore del Genoa domani dirigerà il primo allenamento Di Marzio

Sarà Daniele De Rossi a sostituire Patrick Vieira sulla panchina del Genoa. Nello scorso match contro il Sassuolo, dopo l’esonero del francese, c’era Murgita ad interim, ma ora la società rossoblù ha scelto il nuovo allenatore. Scelto il nuovo allenatore del Genoa: De Rossi. Come riportato da Gianluca Di Marzio: Il Genoa ha deciso: Daniele de Rossi sarà il nuovo allenatore rossoblù. La società ha ormai scelto lui e in queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli economici dell’accordo, in modo da permettere all’allenatore di raggiungere Genova e sedersi in panchina già nella partita contro la Fiorentina, prevista prima della sosta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Rossi sarà il nuovo allenatore del Genoa, domani dirigerà il primo allenamento (Di Marzio)

