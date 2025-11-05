De Rossi quanto guadagna al Genoa | tutte le condizioni del contratto

Ilgiornale.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà Daniele De Rossi a raccogliere l'eredità di Patrick Vieira sulla panchina del Genoa: dopo l'addio del francese, quindi, toccherà all'ex capitano giallorosso il difficile compito di raddrizzare la stagione dei Grifoni. I rossoblu navigano in cattive acque al momento, dato che si trovano in zona retrocessione e in 10 giornate di campionato sono riusciti a conquistare solo 6 punti, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte, con 6 gol fatti e ben 14 subiti. De Rossi, dopo l'esperienza sulla panchina della Roma conclusa con l'amaro esordio nel settembre del 2024, ovvero appena tre mesi dopo il rinnovo contrattuale, è chiamato a dare una rapida svolta alla stagione del Genoa e a traghettarlo fuori dai bassifondi della classifica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

de rossi quanto guadagna al genoa tutte le condizioni del contratto

© Ilgiornale.it - De Rossi, quanto guadagna al Genoa: tutte le condizioni del contratto

Altri contenuti sullo stesso argomento

de rossi guadagna genoaDe Rossi, quanto guadagna al Genoa: tutte le condizioni del contratto - Sarà Daniele De Rossi a raccogliere l'eredità di Patrick Vieira sulla panchina del Genoa: dopo l'addio del francese, quindi, toccherà all'ex capitano giallorosso il difficile compito di raddrizzare la ... Riporta msn.com

de rossi guadagna genoaDe Rossi nuovo allenatore del Genoa ma niente esordio con la Fiorentina: cosa è successo - L'ex tecnico della Roma arriverà in giornata a Genova e domani guiderà il suo primo allenamento con il grifone ... Come scrive tuttosport.com

de rossi guadagna genoaGenoa, in arrivo De Rossi: l’ex Roma sarà il nuovo allenatore - Oggi l’allenamento sarà diretto da Criscito e Murgita ma il tecnico scelto dalla dirigenza rossoblù sarà già oggi in città ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: De Rossi Guadagna Genoa