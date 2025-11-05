De Rossi quanto guadagna al Genoa | tutte le condizioni del contratto

Sarà Daniele De Rossi a raccogliere l'eredità di Patrick Vieira sulla panchina del Genoa: dopo l'addio del francese, quindi, toccherà all'ex capitano giallorosso il difficile compito di raddrizzare la stagione dei Grifoni. I rossoblu navigano in cattive acque al momento, dato che si trovano in zona retrocessione e in 10 giornate di campionato sono riusciti a conquistare solo 6 punti, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte, con 6 gol fatti e ben 14 subiti. De Rossi, dopo l'esperienza sulla panchina della Roma conclusa con l'amaro esordio nel settembre del 2024, ovvero appena tre mesi dopo il rinnovo contrattuale, è chiamato a dare una rapida svolta alla stagione del Genoa e a traghettarlo fuori dai bassifondi della classifica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - De Rossi, quanto guadagna al Genoa: tutte le condizioni del contratto

