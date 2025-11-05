De Rossi Genoa il tecnico romano non sarà in panchina contro la Fiorentina L’esordio previsto dopo la sosta Il motivo!

De Rossi Genoa: il tecnico squalificato salta il debutto al Ferraris e seguirà la squadra dalla tribuna. L’esordio previsto dopo lo stop per le Nazionali. Slitta l’esordio ufficiale di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa. Il nuovo allenatore rossoblù, infatti, non potrà guidare la squadra domenica prossima nella sfida del Ferraris contro il Genoa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Rossi Genoa, il tecnico romano non sarà in panchina contro la Fiorentina. L’esordio previsto dopo la sosta. Il motivo!

