De Rossi-Genoa affare fatto | sarà lui il nuovo allenatore rossoblu I dettagli sul tecnico ex Roma

De Rossi-Genoa: il nuovo inizio del Grifone. Tutto fatto per l’approdo in rossoblu del tecnico ex Roma L’ex capitano della Roma sbarca a Genova per rilanciare la squadra rossoblù: debutto previsto contro la Fiorentina. Il sodalizio De Rossi-Genoa è ormai realtà: il club rossoblù ha scelto ufficialmente Daniele De Rossi come nuovo allenatore. Dopo giorni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - De Rossi-Genoa, affare fatto: sarà lui il nuovo allenatore rossoblu. I dettagli sul tecnico ex Roma

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Calciomercato Genoa, con De Rossi subito un rinforzo Idea dalla Roma https://bit.ly/4928kts - facebook.com Vai su Facebook

Dal Genoa al Genoa: De Rossi pronto ad una nuova panchina in Serie A - X Vai su X

Il Genoa ha scelto De Rossi per il post Vieira: trattativa ai dettagli - Lo riporta Sky Sport, secondo il quale l'ex allenatore della Roma sarà subito in panchina per la prossima partita dei rossoblù in programma ... Secondo calciomercato.com

Genoa, per la panchina si avvicina De Rossi - Genova – Per la panchina del Genoa crescono le quotazioni di Daniele De Rossi mentre si allontana l'ipotesi Paolo Vanoli. Si legge su ilsecoloxix.it

Serie A, De Rossi va al Genoa: sarà in panchina contro la Fiorentina - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, Daniele De Rossi è pronto a firmare con il Genoa e sarà in panchina domenica alle 15 nella gara contro la Fiorentina. Si legge su ilromanista.eu